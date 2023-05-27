Erling Haaland, İngiltere'de tarihe geçti!

Manchester City'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Erling Haaland, performansıyla büyük beğeni toplarken, ödülleri de bir bir aldı.



Kulübüyle şampiyonluk sevinci yaşayan Haaland, İngiltere Spor Yazarları Derneği tarafından sezonun oyuncusu seçilmişti. Norveçli golcü, bu kez Premier Lig tarafından sezonun en iyi oyuncusu seçildi. Yıldız futbolcu, sezonun oyuncusu ödülünün yanı sıra sezonun genç oyuncusu da seçildi ve iki ödülü aynı sezon kazanan ilk oyuncu oldu.



22 yaşındaki golcü, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 35 maçta 36 gol attı ve 8 asist yaptı. Genç futbolcu, bu performansıyla 38 maçlı bir Premier Lig sezonunda en çok gol atan isim oldu.



"GURUR DUYUYORUM"



Haaland konuyla ilgili, "Aynı sezonda iki ödülü birden kazanan kazanan ilk oyuncu olduğum için gurur duyuyorum. Bana oy veren herkese teşekkür ederim. Takım arkadaşlarım, menajerim, sahada performans göstermeme yardımcı olan kulüp çalışanları olmasaydı, bu ödüller mümkün olmazdı" sözlerini sarf etti.



ERLING HAALAND'IN YILI



Erling Haaland, toplamda ise bu sezon 51 maçta 52 kez gol sevinci yaşadı. Yıldız golcü, Manchester City'deki ilk yılında yakaladığı başarılarla da dikkat çekiyor. Haaland, takımıyla birlikte lig şampiyonluğu olmasının yanı sıra FA CUP ve Şampiyonlar Ligi'nde de finale yükseldi. Norveçli golcü bireysel olarak ise; ligde gol kralı oldu ve 12 golle Devler Ligi'nde de krallığını garantiledi.



