Erling Haaland geri döndü! 50'de 50

Dortmund, 38 gün sonra geri dönen Erling Haaland'ın 50. Bundesliga maçındaki 50. golüyle Wolfsburg deplasmanında kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Erling Haaland geri döndü! 50'de 50
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27 Kasım 2021 19:26
Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Vfl Wolfsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Dortmund, 3-1'lik skorla kazandı.

Wolfsburg, 2. dakikada Wout Weghorst'un golüyle öne geçti. Dortmund, 35. dakikada Emre Can'ın penaltı golüyle skoru eşitledi.

1-1 biten ilk yarının ardından Dortmund, 55. dakikada Donyell Malen ile öne geçti.

38 gün sonra sahalara geri dönen Erling Haaland, 73. dakikada oyuna girip 81. dakikada fileleri havalandırdı ve Bundesliga'daki 50. maçında 50. golünü attı.

Dortmund, bu sonucun ardından 30 puana yükseldi. Wolfsburg ise 20 puanda kaldı.

Dortmund, gelecek hafta Bayern Münih ile karşılaşacak. Wolfsburg ise Mainz'a konuk olacak.


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