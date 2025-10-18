Erling Haaland futbolu kırdı!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City ile Everton karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 2-0'lık skorla kazandı.



Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 58 ve 63. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.



Norveçli yıldız, bu sezon takımı ve ülkesi adına oynadığı 13 maçta 23 gol atıp 3 asist yaptı.



City, bu galibiyetle puanını 16'ya çıkardı. Everton ise 11 puanda kaldı.



Manchester City, gelecek hafta Aston Villa deplasmanına gidecek. Everton ise sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.



