Erling Haaland futbolu kırdı!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City ile Everton karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 2-0'lık skorla kazandı.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 58 ve 63. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.
Norveçli yıldız, bu sezon takımı ve ülkesi adına oynadığı 13 maçta 23 gol atıp 3 asist yaptı.
City, bu galibiyetle puanını 16'ya çıkardı. Everton ise 11 puanda kaldı.
Manchester City, gelecek hafta Aston Villa deplasmanına gidecek. Everton ise sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.
