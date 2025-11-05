05 Kasım
Erkek Voleybol Milli Takımımız, galibiyetle başladı!

Erkek Voleybol Erkek Milli Takımımız, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ilk maçta Katar'ı 3-1 yendi.

05 Kasım 2025 15:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Erkek Voleybol Milli Takımımız, galibiyetle başladı!
Erkek Voleybol Erkek Milli Takımımız, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı.

Millilerimiz, organizasyondaki ilk maçında Katar'ı; 25-20, 18-25, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Organizasyona galibiyetle başlayan Erkek Milli Takımımız, ikinci maçında 8 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da İran ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.



Milli takımımızın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Çad, İran ve Bahreyn'in katılımıyla düzenlenen organizasyonda tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale; üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazanacak.

Kalan maçlarımızın programı şu şekilde:

8 Kasım 2025

16.00 İran-Türkiye

9 Kasım 2025

18.00 Türkiye-Çad

10 Kasım 2025

13.00 Bahreyn-Türkiye

11 Kasım 2025

19.00 Suudi Arabistan-Türkiye

