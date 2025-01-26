Erkan Sözeri: "Oyuncularım elinden gelenin fazlasını yaptı"

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, deplasmanda Bandırmaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erkan Sözeri: 'Oyuncularım elinden gelenin fazlasını yaptı'
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26 Ocak 2025 17:17

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, maça iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Galibiyet için oyuncularını tebrik eden Erkan Sözeri, şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Ben oyuncularıma 14 haftadır oynadıkları oyunu sürdürmeleri gerektiğini söyledim. Birinci bölgede çok hata yapıyorduk, bu maç bunu da bir nebze azalttık. Oyuncularım ellerinden gelenin fazlasını yaptı. Taktik disipline çok sadık kaldılar, bu anlamda da çok mutluyum. Gol yemeseydik daha iyi olurdu. İzleyenler için mücadele açısından keyifli maç oldu. Bandırmaspor'a sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum."

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