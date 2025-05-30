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Eriksen'den Manchester United'a veda!

Manchester United ile sözleşmesi biten Christian Eriksen, İngiliz ekibinden ayrıldığını açıkladı.

calendar 30 Mayıs 2025 11:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Eriksen'den Manchester United'a veda!
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Manchester United ile sözleşmesi biten Christian Eriksen, İngiliz ekibine veda etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Danimarkalı orta saha oyuncusu, "Manchester United futbolcusu olarak son 3 yıldır beni destekleyen tüm taraftarlara teşekkür ederim. İlk günden itibaren ailem ve beni çok sıcak karşılayan kulüpteki nazik ve çalışkan tüm insanlara teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim, soyunma odasını ve sahayı birlikte paylaşmak büyük bir zevkti. Harika bir dönemdi ve sonsuza kadar saklayacağım inanılmaz anılar biriktirdim. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.


SEZON PERFORMANSI

Manchester United forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan 33 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.


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