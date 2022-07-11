Erik ten Hag'tan Ronaldo açıklaması!

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki geleceğiyle ilgili yeni hocasından flaş bir açıklama geldi.



İngiliz devinin teknik patronu Erik ten Hag yaptığı açıklamada, Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığını söyledi.



Ten Hag yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo kişisel sorunlardan dolayı aramızda değil. Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.



Portekizli yıldızın takımdan ayrılıp ayrılmak istemediğiyle ilgili gelen bir soruya başarılı teknik adam, "Ayrılmak istiyor mu? Bana böyle bir şey söylemedi. Okudum ama dediğim gibi Ronaldo satılık değil. O planlarımızın bir parçası ve birlikte başarılı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





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