Eric Bailly, Villarreal'i yaktı

Eric Bailly'nin kırmızı kart gördüğü maçta Villarreal, Celta Vigo'ya 3-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Eric Bailly, Villarreal'i yaktı
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23 Nisan 2025 22:44
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Celta Vigo ile Villarreal karşı karşıya geldi. Balaidos'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Celta Vigo 3-0'lık skorla kazandı.

Villarreal, 37. dakikada Eric Bailly'nin gördüğü direkt kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Celta Vigo, 45. dakikada Fernando Lopez'in golüyle ilk yarıyı önde kapattı.

Borja Iglesias, 53. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Iago Aspas, 87. dakikada attığı penaltı golüyle skoru belirledi.

Üst üste iki maçlık yenilginin ardından kazanan Celta Vigo, puanını 46'ya çıkardı. Galibiyet hasreti 2 maça çıkan Villarreal ise 52 puanda kaldı.

Celta Vigo, gelecek hafta Real Madrid deplasmanına gidecek. Villarreal ise Espanyol'u sahasında ağırlayacak.

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