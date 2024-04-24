Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague play-off turu ilk maçında Maccabi Tel Aviv'e 91-87 yenilmelerinin ardından flaş açıklamalarda bulundu.



İç sahada kaybetmelerine rağmen seriyi kazanacaklarını ve Final-Four'a kalacaklarını söyleyen Ataman, şu sözleri sarf etti;



"1-0 geride olmamız önemli değil. Size söz veriyorum, Final-Four'a gideceğiz. Final-Four'a gidemezsek gelecek sezon Panathinaikos'ta olmayacağım."



Panathinaikos'un Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı play-off serisinin maç takvimi şu şekilde;



25 Nisan Perşembe: Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv

30 Nisan Salı: Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos

2 Mayıs Perşembe: Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos (Gerekirse)

8 Mayıs Çarşamba: Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv (Gerekirse)





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