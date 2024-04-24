Ergin Ataman'dan büyük iddia!

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague play-off turu ilk maçında Maccabi Tel Aviv'e 91-87 yenilmelerinin ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ergin Ataman'dan büyük iddia!
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23 Nisan 2024 23:55
Son güncelleme 24 Nisan 2024 00:04
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague play-off turu ilk maçında Maccabi Tel Aviv'e 91-87 yenilmelerinin ardından flaş açıklamalarda bulundu.

İç sahada kaybetmelerine rağmen seriyi kazanacaklarını ve Final-Four'a kalacaklarını söyleyen Ataman, şu sözleri sarf etti;

"1-0 geride olmamız önemli değil. Size söz veriyorum, Final-Four'a gideceğiz. Final-Four'a gidemezsek gelecek sezon Panathinaikos'ta olmayacağım."

Panathinaikos'un Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı play-off serisinin maç takvimi şu şekilde;

25 Nisan Perşembe: Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv
30 Nisan Salı: Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos
2 Mayıs Perşembe: Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos (Gerekirse)
8 Mayıs Çarşamba: Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv (Gerekirse)

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