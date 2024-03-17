Erden Timur: 'Muslera ile anlaşmak üzereyiz'

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Timur, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.
Erden Timur, "Torreira ve Barış Alper ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Nando ile anlaşmak üzereyiz. Çoğu koşulda anlaştık. Abdülkerim ile de anlaştık. Kaan Ayhan ile de bitmek üzere. Hiçbir sorun yok. Kerem Aktürkoğlu da bizim için çok çok değerli. Bu oyuncuların hepsi değerli işler yapıyorlar. Kerem çok ciddi kaptanlık yapıyor, mücadele veriyor. Berkan geldi sonradan, herkese enerji verdi. Dries bu yaşta neler yapıyor. Çok ciddi kenetlenme var. O kadar mutluyum ki... Sonuçtan ötürü de değil. Bu insanların güzel kalplerinden ötürü çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Timur, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.
Erden Timur, "Torreira ve Barış Alper ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Nando ile anlaşmak üzereyiz. Çoğu koşulda anlaştık. Abdülkerim ile de anlaştık. Kaan Ayhan ile de bitmek üzere. Hiçbir sorun yok. Kerem Aktürkoğlu da bizim için çok çok değerli. Bu oyuncuların hepsi değerli işler yapıyorlar. Kerem çok ciddi kaptanlık yapıyor, mücadele veriyor. Berkan geldi sonradan, herkese enerji verdi. Dries bu yaşta neler yapıyor. Çok ciddi kenetlenme var. O kadar mutluyum ki... Sonuçtan ötürü de değil. Bu insanların güzel kalplerinden ötürü çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU