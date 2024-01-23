Erden Timur'dan Trabzonspor maçı öncesi takıma sürpriz

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde Erden Timur'u takım yemeğinde özel hazırlattığı video, büyük motivasyon yarattı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Erden Timur'dan Trabzonspor maçı öncesi takıma sürpriz
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23 Ocak 2024 08:11
Galatasaray'da, Trabzonspor maçı öncesindeki yemekte ilginç bir durum yaşandı. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılıların motivasyonunu artırmak için değişik bir yol izledi. Timur'un slaytlarında, oyuncuları ateşleyen sözler ortaya kondu.

Cim-Bom'daki farklı galibiyetin fitilini ateşleyen Galatasaraylı yönetici, Trabzonspor maçı öncesi yenilen akşam yemeğinde bir anda ışıkları kapattı ve zifiri karanlığın sonrasında bir video oynamaya başladı. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur tarafından hazırlatılan ve oyuncuların kenetlenmesinin hedeflendiği videoda, geçen sezonki güzel anların görüntülerinin ekrana verildiği belirtildi.

KENETLENME VURGUSU

Tamamen Galatasaraylı futbolcuların motivasyonunu artırmayı amaçlayan mesajlarda İngilizce olarak, "Stand together now" (Şimdi birlikte durun) ve "Some of you know this feeling well" (Bazılarınız bu duyguyu iyi biliyor) yazıyordu. Böylece mesajlar, "kenetlenme" vurgusunu ön plana çıkardı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da karşılaşma sonrası, "Kenetlenelim, başka Galatasaray yok" mesajı vermişti.

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