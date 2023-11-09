Erdem Can: ''Hala sistemimizi inşa etmeye çalışıyoruz''

Anadolu Efes başantrenörü Erdem Can, Zalgiris Kaunas maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Erdem Can: ''Hala sistemimizi inşa etmeye çalışıyoruz''
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09 Kasım 2023 23:41
Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, THY Avrupa Ligi'nde Litvanya'nın Zalgiris ekibini 86-82 yendikleri maçta önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Can, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederek, "Sahada çok iyi mücadele sergiledik. Evimizde çok önemli bir galibiyet aldık. Hala sistemimizi inşa etmeye devam ediyoruz. Oyuncularımın sahada her şeylerini ortaya koymalarından dolayı çok mutluyum. Her gün gelişmeye devam ediyoruz. Umarım bu galibiyet, bize, yeni sistemimizi inşa etmede yardımcı olacaktır." diye konuştu.

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