Erdem Can: 'Çok güzel şeyler yaptık'

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can da Pınar Karşıyaka'yı kutlayarak, basketbolun içinde kalarak takımlarını sonuna kadar destekleyen yeşil-kırmızılı taraftarlara da teşekkür etti.
Sezon için oyuncularına, tüm çalışanlara teşekkür eden Can, şöyle konuştu:
"İlk günden bugüne kadar müthiş destek oldular. Bir antrenör için olabilecek en şanslı ve güzel atmosferi yarattılar. O yüzden de oyuncularıma ve tüm ekibe yarattıkları ortamdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler yaptık, sonunu daha iyi getirmek isterdik ama olmadı."
Sezon için oyuncularına, tüm çalışanlara teşekkür eden Can, şöyle konuştu:
"İlk günden bugüne kadar müthiş destek oldular. Bir antrenör için olabilecek en şanslı ve güzel atmosferi yarattılar. O yüzden de oyuncularıma ve tüm ekibe yarattıkları ortamdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler yaptık, sonunu daha iyi getirmek isterdik ama olmadı."
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