Erdem Can: "Çok güzel şeyler yaptık"

Basketbol Süper Ligi yarı final serisinde Pınar Karşıyaka'ya 3-1 mağlup olarak elenen Türk Telekom'da başantrenör Erdem Can açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erdem Can: 'Çok güzel şeyler yaptık'
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10 Haziran 2023 21:52
Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can da Pınar Karşıyaka'yı kutlayarak, basketbolun içinde kalarak takımlarını sonuna kadar destekleyen yeşil-kırmızılı taraftarlara da teşekkür etti.

Sezon için oyuncularına, tüm çalışanlara teşekkür eden Can, şöyle konuştu:

"İlk günden bugüne kadar müthiş destek oldular. Bir antrenör için olabilecek en şanslı ve güzel atmosferi yarattılar. O yüzden de oyuncularıma ve tüm ekibe yarattıkları ortamdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler yaptık, sonunu daha iyi getirmek isterdik ama olmadı."

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