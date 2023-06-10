Erdem Can: 'Çok güzel şeyler yaptık'

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can da Pınar Karşıyaka'yı kutlayarak, basketbolun içinde kalarak takımlarını sonuna kadar destekleyen yeşil-kırmızılı taraftarlara da teşekkür etti.



Sezon için oyuncularına, tüm çalışanlara teşekkür eden Can, şöyle konuştu:



"İlk günden bugüne kadar müthiş destek oldular. Bir antrenör için olabilecek en şanslı ve güzel atmosferi yarattılar. O yüzden de oyuncularıma ve tüm ekibe yarattıkları ortamdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler yaptık, sonunu daha iyi getirmek isterdik ama olmadı."





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