Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol takımlarını ağırlamaya başladı

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, profesyonel futbol takımlarını ağırlamaya başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol takımlarını ağırlamaya başladı
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08 Temmuz 2024 14:23
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, profesyonel futbol takımlarını ağırlamaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında Süper Lig temsilcilerinden Yılport Samsunspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor.

Yılport Samsunspor, 1850 rakımlı modern tesislerde Kayseri kampına başlarken TÜMOSAN Konyaspor ise ilk antrenmanını saat 17.00'de gerçekleştirecek.

Ayrıca, Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü de 15-28 Temmuz'da Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girecek.

Merkezde, UEFA standartlarında sahalar, olimpik yüzme havuzu, basketbol sahası, voleybol sahası ve profesyonel fitness salonu yer alıyor.

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