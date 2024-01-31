Erciyes'te kış festivali düzenlenecek

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te 3-4 Şubat'ta kış festivali düzenlenecek.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerli ve yabancı turistlerce yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezinin Tekir Kapı bölgesinde festival kapsamında çeşitli aktiviteler düzenlenecek.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin organize edeceği festivalde, kartopu savaşı, halat çekme, çuval yarışı, sandalye kapmaca gibi sahne önü oyunları, dans, karaoke, kar voleybolu, kar futbolu, balon futbolu ve survivor parkuru gibi etkinlikler düzenlenecek.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3-4 Şubat'taki festivale vatandaşları ve kayakseverleri davet etti.



