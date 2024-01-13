Erce Kardeşler: "Kendime zarar vereceğim!"

Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler, Pendikspor ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erce Kardeşler: 'Kendime zarar vereceğim!'
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13 Ocak 2024 15:57
Atakaş Hatayspor'un file bekçisi Erce Kardeşler, Siltaş Yapı Pendikspor'a karşı oynadıkları ve 1-1 biten maçın ardından konuştu.

90+4. dakikada yedikleri golle 2 puan kaybeden ve galibiyet hasreti 8 maça çıkan Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler, "Konuşmaktan yorulduk çünkü konuşarak bir yere varamıyoruz. Hoca anlatıyor, biz anlıyoruz, yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Hoca ve yönetim bizim için her imkanı olabildiğince seferber ediyor. Bu sene 90. dakikada yediğimiz üçüncü veya dördüncü gol. Bir hoca veya yönetim bunun için ne yapabilir? Bazen de bizim yürekten oynamamız gerekiyor." dedi.

Erce, "Maçtan sonra bir cezam da oldu. Hocamla da konuşacağım. Belki de bu kulübe faydalı olamıyorum ve bu kulüp benim için sıradan bir kulüp değil. Bu kadar kazanamadıkça gururuma çok dokunuyor ve artık gerçekten kendime zarar vermeye başlayacağım çünkü sene başı hepimiz bu şehir için sözler vermiştik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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