Ercan Kara: "Atamazsan Beşiktaş cezalandırır"

Samsunsporlu futbolcu Ercan Kara, 2-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Ercan Kara: 'Atamazsan Beşiktaş cezalandırır'
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26 Kasım 2023 23:01
Samsunsporlu futbolcu Ercan Kara, 2-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ercan Kara, iyi bir maç çıkardıklarını düşündüğünü ifade ederek, "Bulduğun şansları göle çevirmen lazım. Yoksa Beşiktaş gibi kalite bir takım bunu cezalandırır. Üzgünüz. Önümüzdeki maçlar inşallah daha iyi yaparız." diye konuştu.
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