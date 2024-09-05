Eray Yazgan: 'Galatasaray'ın tek kuruşuna tamah ettirmem'

Galatasaray'daki karaborsa bilet iddialarına ilişkin Genel Sekreter Eray Yazgan, çarpıcı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Milliyet'e konuşan Yazgan, sistemsel olarak alınan tedbirler hakkında bilgi veren ve kamu vicdanını rahatlatacaklarını anlatan Yazgan, Galatasaray'ın bir kuruşuna dahi tamah etmeye kalkanların karşısında olduğunu belirtti.
"VİCDANLARI RAHATLATACAĞIZ"
- Karaborsa olayı ilk Galatasaray Divan Üyesi Hayrettin Kozak'ın bir konuşmasında bahsi geçmişti, ardından eski başkan yardımcısı Fatih Altaylı yayınında konuyu gündeme aldı. Ne gibi önlemler aldınız, süreç ne aşamada?
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunduk. Bir bağımsız denetim firmasına usulsüzlük incelemesi yaptırmak üzere harekete geçtik. Passo'dan geçen sezon talep ettiğimiz online bilet satış sistemi üzerindeki iyileştirme çalışmalarının tamamlanması ve yapılacak tüm testlerle sistemin iyileştirilmesi için yeni taleplerde bulunduk. Kombine sahiplerinin sezon boyunca sınırsız transfer işlemi yapabileceği üç kontenjanı belirlemelerine imkan sağlayarak karaborsa satışın sistemsel olarak önlenmesine yönelik tedbir aldık. Herkesin merak ettiği bu konuya açıklık getirecek ve kamu vicdanını rahatlatacağız."
"GALATASARAY'IN TEK KURUŞUNA DAHİ TAMAH ETTİRMEM"
- Sizin hayat tarzınızda değişiklikler olduğu, gelirinizin arttığı, evler, Mercedes G kasa arabalar aldığınız söylendi. Şoförünüz de varmış, bu konu ile ilgili neler söylemek istersiniz?
"Bir buçuk yıl öncesine kadar BMW 5.20 marka bir araç sahibi idim, onun satışı ardından yeni aracımı yine aynı dönemde aldım. Aracım Mercedes GLC model, sanıldığı gibi G kasa bir araç değil. Aralarında herhalde 5 kat filan fiyat farkı vardır. Şoförüm ise 8 yıldır şirketimiz bordrosunda bana yol arkadaşlığı yapıyor.
Bir de bu dönemde birkaç milyon dolarlık bir ev aldığım iddiaları var. Gerçekten gülüp geçiyorum bunlara. En son 2021 yılında bir gayrimenkul alımımız olmuş, o da Sarıyer'de mütevazı bir apartman dairesi.
Herkes bilsin ki Galatasaray'ın bir kuruşuna dahi tamah etmeye kalkanın karşısında bugüne kadar dimdik durdum, her zaman da dururum."
"YİNE OLSA BU GÖREVİ YAPARIM"
- Sizi ve Galatasaray'ı yıpratmak için ortaya atılan iddiaları yaşayacağınızı bilseniz yine de bu görevi alır mıydınız?
"Tereddüt dahi etmem, yine olsa yine aynı göreve talip olurum. 1985 yılından beri bu camianın içindeyim. Galatasaray'ın etik değerleri ve ilkeleri ile büyüdüm, olgunlaştım. Bir an bile Galatasaray'ın menfaatlerine uymayacak bir yola sapmadım. Bütün kalbimle sevdiğim Galatasaray benim hayatım, kanım, canım, ailemin ferdi. İnsan en sevdiğine zarar verir mi? Bunu hiç aklından geçirir mi?"
"İNSAN ONURU İÇİN YAŞAR"
- Fatih Altaylı sizin adınızı verdiği yayın öncesinde temasa geçerek olayın aslını sordu mu? Açıkçası kendisi elinde belge olmadan bunun bir iddia olduğunu belirtti. Bu iddia üzerine siz neden bu kadar sert dille bir cevap yayınladınız? Bu cevap sonrası kendisi ile hiç temasa geçtiniz mi?
"İnsan onuru için yaşar. Benimle ilgili bir iddia hatta çok ağır bir iddia gündeme gelebilir. Bunu dile getiren kişi camiamızdan bir gazeteci olunca beklentim şu olur. Beni arar, 'böyle ciddi iddialar var. Bunlara ne dersin?' diye sorar. Maalesef bu soru sorulmadı. Tek taraflı dile getirilen ağır bir ithama maruz kalmak kolay değil. Yine de ben, ne kadar haksızlığa uğrasam da, Galatasaray centilmenliği içinde bir yanıt verebilirdim. Bugün dönüp bakınca, üslubumun bana çok yakışmadığını söyleyebilirim. Bazı dostlarım da bunu ifade etti, açıkçası bundan dolayı üzgünüm. Galatasarayımızın en değerli özelliklerinden biri cesurca eleştirebilme ve sorgulama özgürlüğüdür. Ben bunu öğrenerek büyüdüm. Ama bundan daha önemlisi, insanı insan yapan en kıymetli özelliklerden bir tanesi, sürekli özeleştiri ve vicdan muhasebesi yapabilmesidir. Dilerim bu ağır ithamlarda bulunanlar ve hatta camiamızdaki herkes bu vicdan muhasebesini yapabilir."
"GALATASARAY'IN ERDEN TİMUR GİBİ BİR İSME HER ZAMAN İHTİYACI VAR"
- Erden Timur'un gidişinde etkiniz olduğu söyleniyor? Bu doğru mu?
"Sevgili Erden Timur'un kendisi de onaylayacaktır; geçen dönem yönetimimize kazanılmasında kişisel olarak payım var, gidişinde ise yoktur. İlk seçim döneminde Yönetim Kurulu listesinde yer almayı tercih etmemiş ama canla başla Galatasaray Sportif AŞ'de başkanvekilliği görevini en iyi şekilde icra etmiştir. Bazen aynı kararlılıkla bir şeyleri savunduk, bazen fikir ayrılıklarımız da oldu ama asla birbirimize sırt dönmedik. Galatasaray'ın Erden Timur gibi bir şahsa her zaman ihtiyacı var. Aramızda hiçbir sorun yok, üstelik halen sık sık görüşerek fikir alışverişinde bulunuyoruz, sağ olsun ne zaman ihtiyacım olsa hep yanımda."
"VİCDANLARI RAHATLATACAĞIZ"
- Karaborsa olayı ilk Galatasaray Divan Üyesi Hayrettin Kozak'ın bir konuşmasında bahsi geçmişti, ardından eski başkan yardımcısı Fatih Altaylı yayınında konuyu gündeme aldı. Ne gibi önlemler aldınız, süreç ne aşamada?
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunduk. Bir bağımsız denetim firmasına usulsüzlük incelemesi yaptırmak üzere harekete geçtik. Passo'dan geçen sezon talep ettiğimiz online bilet satış sistemi üzerindeki iyileştirme çalışmalarının tamamlanması ve yapılacak tüm testlerle sistemin iyileştirilmesi için yeni taleplerde bulunduk. Kombine sahiplerinin sezon boyunca sınırsız transfer işlemi yapabileceği üç kontenjanı belirlemelerine imkan sağlayarak karaborsa satışın sistemsel olarak önlenmesine yönelik tedbir aldık. Herkesin merak ettiği bu konuya açıklık getirecek ve kamu vicdanını rahatlatacağız."
"GALATASARAY'IN TEK KURUŞUNA DAHİ TAMAH ETTİRMEM"
- Sizin hayat tarzınızda değişiklikler olduğu, gelirinizin arttığı, evler, Mercedes G kasa arabalar aldığınız söylendi. Şoförünüz de varmış, bu konu ile ilgili neler söylemek istersiniz?
"Bir buçuk yıl öncesine kadar BMW 5.20 marka bir araç sahibi idim, onun satışı ardından yeni aracımı yine aynı dönemde aldım. Aracım Mercedes GLC model, sanıldığı gibi G kasa bir araç değil. Aralarında herhalde 5 kat filan fiyat farkı vardır. Şoförüm ise 8 yıldır şirketimiz bordrosunda bana yol arkadaşlığı yapıyor.
Bir de bu dönemde birkaç milyon dolarlık bir ev aldığım iddiaları var. Gerçekten gülüp geçiyorum bunlara. En son 2021 yılında bir gayrimenkul alımımız olmuş, o da Sarıyer'de mütevazı bir apartman dairesi.
Herkes bilsin ki Galatasaray'ın bir kuruşuna dahi tamah etmeye kalkanın karşısında bugüne kadar dimdik durdum, her zaman da dururum."
"YİNE OLSA BU GÖREVİ YAPARIM"
- Sizi ve Galatasaray'ı yıpratmak için ortaya atılan iddiaları yaşayacağınızı bilseniz yine de bu görevi alır mıydınız?
"Tereddüt dahi etmem, yine olsa yine aynı göreve talip olurum. 1985 yılından beri bu camianın içindeyim. Galatasaray'ın etik değerleri ve ilkeleri ile büyüdüm, olgunlaştım. Bir an bile Galatasaray'ın menfaatlerine uymayacak bir yola sapmadım. Bütün kalbimle sevdiğim Galatasaray benim hayatım, kanım, canım, ailemin ferdi. İnsan en sevdiğine zarar verir mi? Bunu hiç aklından geçirir mi?"
"İNSAN ONURU İÇİN YAŞAR"
- Fatih Altaylı sizin adınızı verdiği yayın öncesinde temasa geçerek olayın aslını sordu mu? Açıkçası kendisi elinde belge olmadan bunun bir iddia olduğunu belirtti. Bu iddia üzerine siz neden bu kadar sert dille bir cevap yayınladınız? Bu cevap sonrası kendisi ile hiç temasa geçtiniz mi?
"İnsan onuru için yaşar. Benimle ilgili bir iddia hatta çok ağır bir iddia gündeme gelebilir. Bunu dile getiren kişi camiamızdan bir gazeteci olunca beklentim şu olur. Beni arar, 'böyle ciddi iddialar var. Bunlara ne dersin?' diye sorar. Maalesef bu soru sorulmadı. Tek taraflı dile getirilen ağır bir ithama maruz kalmak kolay değil. Yine de ben, ne kadar haksızlığa uğrasam da, Galatasaray centilmenliği içinde bir yanıt verebilirdim. Bugün dönüp bakınca, üslubumun bana çok yakışmadığını söyleyebilirim. Bazı dostlarım da bunu ifade etti, açıkçası bundan dolayı üzgünüm. Galatasarayımızın en değerli özelliklerinden biri cesurca eleştirebilme ve sorgulama özgürlüğüdür. Ben bunu öğrenerek büyüdüm. Ama bundan daha önemlisi, insanı insan yapan en kıymetli özelliklerden bir tanesi, sürekli özeleştiri ve vicdan muhasebesi yapabilmesidir. Dilerim bu ağır ithamlarda bulunanlar ve hatta camiamızdaki herkes bu vicdan muhasebesini yapabilir."
"GALATASARAY'IN ERDEN TİMUR GİBİ BİR İSME HER ZAMAN İHTİYACI VAR"
- Erden Timur'un gidişinde etkiniz olduğu söyleniyor? Bu doğru mu?
"Sevgili Erden Timur'un kendisi de onaylayacaktır; geçen dönem yönetimimize kazanılmasında kişisel olarak payım var, gidişinde ise yoktur. İlk seçim döneminde Yönetim Kurulu listesinde yer almayı tercih etmemiş ama canla başla Galatasaray Sportif AŞ'de başkanvekilliği görevini en iyi şekilde icra etmiştir. Bazen aynı kararlılıkla bir şeyleri savunduk, bazen fikir ayrılıklarımız da oldu ama asla birbirimize sırt dönmedik. Galatasaray'ın Erden Timur gibi bir şahsa her zaman ihtiyacı var. Aramızda hiçbir sorun yok, üstelik halen sık sık görüşerek fikir alışverişinde bulunuyoruz, sağ olsun ne zaman ihtiyacım olsa hep yanımda."
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