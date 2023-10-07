Enzo Maresca: "Yunus Akgün'den şüphemiz yok"

Leicester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Galatasaray'dan kiraladıkları Yunus Akgün ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Enzo Maresca: 'Yunus Akgün'den şüphemiz yok'
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07 Ekim 2023 17:03
Leicester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Galatasaray'dan kiraladıkları Yunus Akgün ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Maresca yaptığı açıklamada, "Yunus içeriye girmeyi seven bir kanat oyuncusu, 10 numara pozisyonunda kullanmayı düşünebiliriz. Bana göre o kanattan ziyade on numara oyuncusu." dedi.

Yunus'un daha iyi oynacağına inandığını belirten genç çalıştırıcı, "Çok iyi uyum sağlıyor. Liverpool ve Blackburn'e karşı iki asist yaptı. Buraya %100 ile gelmedi ama şimdi daha iyiye gidiyor. Bize çok, çok daha fazlasını verecek. Bundan şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Leicester City ile 7 maça çıkan 23 yaşındaki milli oyuncu, 2 asist yaptı. Yunus Akgün, Hırvatistan ve Letonya ile oynanacak milli maçların da kadrosuna çağrıldı.

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