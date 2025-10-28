28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Enzo Maresca: "Liam Delap geri döndü"

Liam Delap, yaklaşık iki aylık hamstring sakatlığının ardından İngiltere Lig Kupası'nda Wolverhampton maçında yedek kulübesinden oyuna girerek sahalara dönmeye hazırlanıyor.

calendar 28 Ekim 2025 15:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Enzo Maresca: 'Liam Delap geri döndü'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Chelsea'nin yaz transfer döneminde Ipswich Town'dan 35.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Liam Delap, yaklaşık iki aylık sakatlığın ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor.
 
Teknik direktör Enzo Maresca, oyuncunun dün tam bir idman yaptığını ve İngiltere Lig Kupası'nda Wolverhampton'a karşı forma giymeye hazır olduğunu açıkladı.
 
Delap, 30 Ağustos'taki Fulham maçında ciddi bir hamstring sakatlığı yaşamıştı. Maresca, "Liam Delap geri döndü. Yarın Wolverhampton maçında süre alabilir ama henüz 90 dakika oynayamaz." ifadelerini kullandı.
 
İngiliz oyuncunun yedek kulübesinden oyuna girerek birkaç dakika sahada olması bekleniyor. Maresca, hafta sonunda da yedek olarak görev alabileceğini, gelecek hafta Karabağ maçında 60 dakika oynayabilecek seviyeye gelebileceğini söyledi. Delap, uluslararası maçlar arasındaki sürede tamamen formunu kazanıp, Premier Lig maçlarında hazır hale gelecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.