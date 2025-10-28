Enzo Maresca: 'Liam Delap geri döndü'

Chelsea'nin yaz transfer döneminde Ipswich Town'dan 35.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Liam Delap, yaklaşık iki aylık sakatlığın ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Teknik direktör Enzo Maresca, oyuncunun dün tam bir idman yaptığını ve İngiltere Lig Kupası'nda Wolverhampton'a karşı forma giymeye hazır olduğunu açıkladı.

Delap, 30 Ağustos'taki Fulham maçında ciddi bir hamstring sakatlığı yaşamıştı. Maresca, "Liam Delap geri döndü. Yarın Wolverhampton maçında süre alabilir ama henüz 90 dakika oynayamaz." ifadelerini kullandı.

İngiliz oyuncunun yedek kulübesinden oyuna girerek birkaç dakika sahada olması bekleniyor. Maresca, hafta sonunda da yedek olarak görev alabileceğini, gelecek hafta Karabağ maçında 60 dakika oynayabilecek seviyeye gelebileceğini söyledi. Delap, uluslararası maçlar arasındaki sürede tamamen formunu kazanıp, Premier Lig maçlarında hazır hale gelecek.