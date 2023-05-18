Enner Valencia, Alex'in rekoruna ortak oldu

Enner Valencia, Spor Toto Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla 1 sezonda en çok gol atan Alex ile birlikte iki yabancı oyuncudan biri oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia, Alex'in rekoruna ortak oldu
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18 Mayıs 2023 22:08
Son güncelleme 18 Mayıs 2023 22:20
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, 4 haftalık suskunluğunu Trabzonspor karşısında bozdu ve sarı lacivertli kulüp adına tarihi bir rekora ortak oldu.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 28. golünü atan Enner Valencia, Alex de Souza'nın 'Bir sezonda Fenerbahçe formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu' rekoruna ortak oldu.

Alex de Souza, 2010/11 sezonunda 28 golle bu rekoru kırarken; Enner Valencia, kalan haftalarda 1 gol atması durumunda rekorun tek sahibi olacak.

Diagne'yi geçmek için 3 kaldı

Mbaye Diagne bir sezonda 30 gole ulaşarak, Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu konumunda yer alıyor. Valencia'nın bu rekor için ligde 3 gole daha ihtiyacı var.

Ligde bir sezonda en çok gol atan ikinci yabancı oyuncu ise 29 golle Galatasaray performansıyla Gomis olmuştu.

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