Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Yeşilyurt Mahallesi'nde depremde yıkılan 5 katlı binanın altında kalan 23 yaşındaki Furkan Dinç, 72 saat sonra kurtarıldı.



Ekiplerce enkaz altından çıkarılan Dinç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



"Son anlarda umudumu kaybettim" Dinç, AA muhabirine, 5 katlı bir binada ailesiyle yaşadıklarını, deprem sırasında binanın yıkıldığını söyledi.



Dışarıdan sesler duyduğunu, kendisinin de bağırarak yardım istediğini anlatan Dinç, şöyle konuştu:



"Ben, babam, annem, kardeşim ve ablam 5 kişi binanın altında kaldık. Bağırdım, bağırdım, dışardan sesleri duyuyordum çünkü. Biri beni duydu, 'Seni kurtaracağız' dedi, bu 6-7 defa oldu, hep 'Seni kurtaracağız' dediler. Depremin 3. günü ağabeyim gelmiş ama haberim yoktu. Soma maden işçileri gelmiş, yardıma katılmışlar, onlar beni kurtardı. Sadece mesele ben değilim, benim ailemden 4 kişi daha enkazın altında. Enkaz altında son anlarda artık umudumu kaybetmiştim, artık gelseler de beni duyamazlar artık diye düşündüm, çünkü 72 saat sonra beni kurtardılar. Çok susadım, susuzluktan ölürüm dedim. Rabbime şükürler olsun, öldürmeyen Allah öldürmez. Beni kurtaran ekipten Allah razı olsun, tek dileğim enkaz altındaki ailemin de sağ olarak kurtulmalarıdır."



"Kardeşimin kurtarılması acılarımızı unutturdu" Dinç'in ağabeyi Mehmet Dinç de depremi Gaziantep'te yaşadığını söyledi.



Böyle acıların bir daha yaşanmamasını dileyen Dinç, şunları kaydetti:



"Allah'a şükürler olsun, kardeşimizi 72 saat sonra bize bağışladı. İnşallah darısı tüm aileme, yakınlarıma ve herkese olur. Soma maden işçileri kardeşimi kurtardı, Allah onlardan razı olsun. Enkaz altında annem, babam, kardeşlerim ile eniştem ve yeğenlerim kurtarılmayı bekliyor. Kardeşimin 72 saat sonra kurtarılması ve kucağımıza almamız diğer acılarımızı unutturdu, Allah bir daha bize yaşatmasın."





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