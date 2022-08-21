Enis Bardhi: "Ders çıkaracağız"

Trabzonspor'da, Antalyaspor ile oynanan maçta 2 gol atan Enis Bardhi, maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Enis Bardhi: 'Ders çıkaracağız'
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21 Ağustos 2022 00:08
Trabzonspor'un yeni transferi Enis Bardhi, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada bordo-mavililerin iki golünü atan Kosovalı futbolcu, kısa bir açıklama yaptı ve şu sözleri kullandı;

"Süper Lig'de ilk maçıma çıktım. Golle başlamak ayrı bir mutlu etti ama önemli olan kazanmaktı. Ama maalesef olmadı. Lig yeni başladı. Bu maçtan ders çıkaracağız. Oyuna giren herkes de çok mücadele etti. Hak ettiğimiz sonuç bu değildi."

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