Enesli, Okaylı Getafe, Cadiz'le yenişemedi!

İspanya La Liga 25. hafta mücadelesinde milli oyuncular Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun forma giydiği Getafe, deplasmanda Cadiz ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Enesli, Okaylı Getafe, Cadiz'le yenişemedi!
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19 Şubat 2022 22:27
İspanya La Liga 25. hafta mücadelesinde Getafe, deplasmanda Cadiz ile karşılaştı.

Estadio Nuevo Mirandilla'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Getafe'ye puanı getiren golü 6. dakikada Borja Mayoral penaltıdan kaydetti. Cadiz'in golünü 45+2. dakikada Alvaro Negredo kaydetti.

Getafe'de forma giyen milli oyuncu Enes Ünal, maçta 90 dakikada sahada kalırken, Okay Yokuşlu 61. dakikada yerini Florentino'ya bıraktı.

Getafe, bu sonuçla puanını 26'ya çıkardı. Cadiz ise puanını 20 yaptı.

Cadiz, 26. haftada Granada deplasmanına gidecek. Getafe ise Alaves'i konuk edecek.

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