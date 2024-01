Enes Ünal: 'Sahaya çıktığımda ağlayacaktım'

İspanya'nın Getafe takımında forma giyen ve sağ diz çapraz bağlarından geçirdiği sakatlıktan sonra 7 aydan fazla bir süre futboldan uzak kalan milli futbolcu Enes Ünal, sahalara dönüş sürecini anlattı.



Getafe Kulübü, internet sitesinde Enes Ünal dışında futbolcunun annesi, babası, eşi, kızı, kayınpederi ve taraftarlarla yapılan röportajlardan oluşan bir video yayımladı.



"Uzun zaman tek başıma kaldım ve çok fazla çalıştım. Nihayet takım arkadaşlarımla birlikteyim ve bundan dolayı da çok mutluyum." diyen Enes, "Başlangıçta koltuk değnekleriyle yürüyordum. Bunu fiziksel anlamda aşarken ilk insan olarak ardından sporcu olarak aşamalar kaydettim. Nihayet kendimi tekrardan futbolcu hissediyorum." şeklinde konuştu.



Getafe'de takım arkadaşlarının, taraftarların her zaman yanında olduğu gerek Türkiye'deki gerekse Madrid'deki ailesinden büyük destek gördüğünü anlatan 26 yaşındaki forvet, "Ailem, özellikle eşim için de zor oldu. Ben biraz dediğim dedik birisiyim. Eşim de bir dönem futbolcu olduğu ve benzer bir sakatlık geçirdiği için beni daha iyi anladı. Bazen çok güzel günler geçirdik, bazen de zor geçti." açıklamasında bulundu.



Futbolcu olarak yoğun tempoda son 3 sezonu geçirdiğini, sakatlanınca kendisine ayıracak çok zamanı olduğunu ifade eden Enes, sözlerine şöyle devam etti:



"Enerjini, aklını, zamanını tamamen futbola verince, kızın büyüme dönemi gibi bazı şeyleri kaybettiğinin farkında olamıyorsun. Hayatta daha önemli şeylerin olduğunu unutuyorsun. Ben her zaman iyi bir baba olmak istedim. Sakatlığımdan dolayı tabii ki boş zamanlardan yararlandım ve ailemle daha fazla vakit geçirdim."



Enes, sakatlıktan sonra ilk kez sahaya çıkma anını "Neredeyse ağlayacaktım." diye aktararak, büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadığını dile getirdi.



Getafe'nin "bir aile gibi olduğunu" vurgulayan Enes, "Taraftarlar bu zor anda benimle birlikte oldular. Teşekkürler. Eğer benimle olmaya devam ederlerse her şeyin üstesinden gelirim." ifadelerini kullandı.



Diğer yandan taraftarlar da gönderdikleri mesajlarda, "Senin dönüşün en iyi haberdi. Seni çok özledik. Gollerini bekliyoruz. Bize mutluluk vermeye, hayal kurmamızı sağlamaya devam et. Seni çok seviyoruz." şeklinde konuştu.



Enes'in babası Mesut Ünal, "Bu hayatta her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Sen şimdi o zorlukları geride bıraktın ve kolay günlere girdin. Herkesin çalıştığının karşılığı vardır. Bizler inanıyoruz ki çok çalışan ve azimli bir delikanlısın. Futbol sahalarına daha sağlıklı ve daha sağlam bir şekilde döneceğine, daha çok goller atacağına inanıyoruz. Seni çok seviyoruz, başarılar diliyoruz." derken, annesi de "Yavrum, Enes'im seni çok seviyorum. Bu sezonun başarılı geçmesini diliyorum. Allah'a emanet ol." mesajını yolladı.



Milli futbolcunun Belçikalı eşi Lisa Smellers ise "Seninle çok gurur duyuyorum. Zorlu bir yoldan geçtin, hiç kolay olmadı. Zor günler oldu ama üstesinden geldin. Fiziksel olarak seni eskisinden daha güçlü görüyorum." şeklinde konuştu.



Enes'i oldukça duygularından anlar ise "Seninle çok gurur duyuyorum. Gollerini bekliyorum." diyen ve öpücük gönderen küçük kızından gelen mesaj oldu.



Getafe, Kral Kupası son 16 turunda yarın sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.