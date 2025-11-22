İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Bournemouth ile West Ham United karşı karşıya geldi. Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



West Ham'ı öne geçiren golleri 11 ve 35. dakikalarda 33 yaşındaki Callum Wilson attı.



Bournemouth, 69. dakikada Marcus Tavernier'in penaltısıyla farkı 1'e indirdi. Enes Ünal, 81'de skora eşitliği getirdi.



Yeni menajeri Espirito Santo ile son 3 maçını kaybetmeyen West Ham, puanını 11'e çıkardı. 2 maç aradan sonra puan alan Bournemouth ise 19 puana yükseldi.



West Ham, gelecek hafta Liverpool'u konuk edecek. Bournemouth ise Sunderland deplasmanına gidecek.



