Emre Kutalmış: ''Motivasyonum altın madalya ve İstiklal Marşı''

Paris 2024'te ilk defa olimpiyat heyecanı yaşayacak olan milli tekwondocu Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandığı ve İstiklal Marşı'nı çaldırdığı anı düşünerek motive olduğunu söyledi.



Türkiye Tekwondo Federasyonu'na açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki sporcu, Tokyo 2020'ye son anda katılamadığını belirterek, "Olimpiyatlara ilk defa katılacağım için çok heyecanlıyım. Tokyo 2020'ye katılmayı kılpayı kaçırmıştım. Bu beni daha da hırslandırdı. Paris 2024'te çok daha hırslı bir şekilde hazırlandım. Taekwondoda olimpiyata katılım hakkı elde etmek çok zorlu süreç. Dünyada sürekli ilk 5'te, zirvede olmak zorundasınız. Son aylar çok zorlu geçse de katılma konusunda sıkıntı çıkmadı" dedi.



Kariyerinde alt yaş kategorilerinde tüm şampiyonlukları yaşadığını ifade eden Emre, "Alt yaş kategorilerinde Avrupa ve dünya şampiyonluklarım var. Büyüklerde Avrupa şampiyonu oldum. Büyük şampiyonalarda madalyalarım var. Olimpiyatta altın hedefliyorum. Rakiplerimin bir çoğunu tanıyorum. Bir çoğuyla dövüştüm. Kendime güveniyorum. Altın madalyayı getireceğim inşallah" ifadelerini kullandı.



Emre Kutalmış Ateşli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları motivasyonuyla ilgili olarak ise şunları söyledi:



"Takım içinde arkadaşlık ilişkilerimiz çok iyi. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Bizlere destek olan çok iyi bir ekibimiz var. Motivasyon kaynağım olimpiyatlarda altın aldığım ve İstiklal Marşı'nı çaldırdığım anı düşünmek."



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusunu Emre Kutalmış Ateşli'nin başarıları ise şöyle;



2023 Büyükler Dünya Üçüncüsü



2023 Universiade Şampiyonu



2022 Büyükler Avrupa Şampiyonu



2024 Büyükler Avrupa Üçüncüsü



2023 Avrupa Oyunları Üçüncüsü



2018 Akdeniz Oyunları Üçüncüsü



2022 İslami Dayanışma Oyunları Üçüncüsü



2019 Ümitler Avrupa Şampiyonu



2018 Ümitler Avrupa Şampiyonu



2018 Gençler Dünya Şampiyonu



2017 Gençler Avrupa Şampiyonu



Grand Prixler: 1 Altın - 1 Bronz





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