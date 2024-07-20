Emre Kutalmış: ''Motivasyonum altın madalya ve İstiklal Marşı''

Paris'te mücadele edecek milli tekwondocu Emre Kutalmış Ateşli, olimpiyatlar öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Emre Kutalmış: ''Motivasyonum altın madalya ve İstiklal Marşı''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2024 14:51
Paris 2024'te ilk defa olimpiyat heyecanı yaşayacak olan milli tekwondocu Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandığı ve İstiklal Marşı'nı çaldırdığı anı düşünerek motive olduğunu söyledi.

Türkiye Tekwondo Federasyonu'na açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki sporcu, Tokyo 2020'ye son anda katılamadığını belirterek, "Olimpiyatlara ilk defa katılacağım için çok heyecanlıyım. Tokyo 2020'ye katılmayı kılpayı kaçırmıştım. Bu beni daha da hırslandırdı. Paris 2024'te çok daha hırslı bir şekilde hazırlandım. Taekwondoda olimpiyata katılım hakkı elde etmek çok zorlu süreç. Dünyada sürekli ilk 5'te, zirvede olmak zorundasınız. Son aylar çok zorlu geçse de katılma konusunda sıkıntı çıkmadı" dedi.

Kariyerinde alt yaş kategorilerinde tüm şampiyonlukları yaşadığını ifade eden Emre, "Alt yaş kategorilerinde Avrupa ve dünya şampiyonluklarım var. Büyüklerde Avrupa şampiyonu oldum. Büyük şampiyonalarda madalyalarım var. Olimpiyatta altın hedefliyorum. Rakiplerimin bir çoğunu tanıyorum. Bir çoğuyla dövüştüm. Kendime güveniyorum. Altın madalyayı getireceğim inşallah" ifadelerini kullandı.

Emre Kutalmış Ateşli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları motivasyonuyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Takım içinde arkadaşlık ilişkilerimiz çok iyi. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Bizlere destek olan çok iyi bir ekibimiz var. Motivasyon kaynağım olimpiyatlarda altın aldığım ve İstiklal Marşı'nı çaldırdığım anı düşünmek."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusunu Emre Kutalmış Ateşli'nin başarıları ise şöyle;

2023 Büyükler Dünya Üçüncüsü

2023 Universiade Şampiyonu

2022 Büyükler Avrupa Şampiyonu

2024 Büyükler Avrupa Üçüncüsü

2023 Avrupa Oyunları Üçüncüsü

2018 Akdeniz Oyunları Üçüncüsü

2022 İslami Dayanışma Oyunları Üçüncüsü

2019 Ümitler Avrupa Şampiyonu

2018 Ümitler Avrupa Şampiyonu

2018 Gençler Dünya Şampiyonu

2017 Gençler Avrupa Şampiyonu

Grand Prixler: 1 Altın - 1 Bronz

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery