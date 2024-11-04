Emre Kılınç: 'Galatasaray maçında en azından 1 puan almak istiyoruz'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor oyuncuları Emre Kılınç ve Landry Dimata, sahalarında Antalyaspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından Süper Lig'in 12. haftasında oynayacakları Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundular.



Samsunspor'un 30 yaşındaki oyuncusu Emre Kılınç,: "Önümüzdeki hafta Galatasaray maçından güzel bir sonuç alabilirsek çok mutlu olacağız. En azından 1 puan almak istiyoruz." dedi.



"SONUÇTA BİRİNCİ TAKIM İLE İKİNCİ TAKIM MÜCADELE EDECEK"



Samsunspor'un Belçikalı oyuncusu Landry Dimata, "Takım olarak maç maç ilerliyoruz. Galatasaray, Avrupa'da oynuyor. Bu bizim için bir şans, daha fazla dinlenebileceğiz. Zor bir maç olacak ama biz Galatasaray gibi takımlarla oynamaya her zaman hazırız. Sonuçta birinci takım ile ikinci takım mücadele edecek." ifadelerini kullandı.