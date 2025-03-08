Emre Erdoğan, Cook Boğazı'nı en hızlı geçen Türk yüzücü oldu

Emre Erdoğan, 6 saat 8 dakika 25 saniyeyle Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı en hızlı geçen Türk yüzücü ünvanının sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Emre Erdoğan, Cook Boğazı'nı en hızlı geçen Türk yüzücü oldu
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08 Mart 2025 02:17
 Emre Erdoğan, 6 saat 8 dakika 25 saniyeyle Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı en hızlı geçen Türk yüzücü ünvanını aldı.

Zorlu koşullara rağmen parkuru başarıyla bitiren Emre böylece "Okyanus'un Yedilisi" olarak bilinen 7 açık su kanalından 5'ini tamamladı.

Seriyi dünyada en hızlı tamamlayan kişi olma iddiasını sürdüren Emre, daha önce Manş Denizi (İngiltere-Fransa), Catalina Boğazı (ABD), Tsugaru Boğazı (Japonya) ve Cebelitarık Boğazı'nı (İspanya-Fas) yüzerek geçmişti.


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