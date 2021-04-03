Emre Belözoğlu takıma motivasyon aşılıyor!

Fenerbahçe'de milli takımlardan dönen futbolcuların katılımıyla 7 gün sonra ilk kez tam kadroya yakın bir antrenman heyecanı yaşandı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Emre Belözoğlu takıma motivasyon aşılıyor!
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03 Nisan 2021 09:43
Emre Belözoğlu'nun göreve getirildiği gün milli takımlarda görev yapan futbolcular yeni teknik direktörleriyle dün ilk kez antrenmanda bir araya geldiler.

Kovid-19 testleri pozitif çıkan 5 futbolcudan 3'ü tamamen iyileşip takıma katılırken, diğer iki oyuncunun da 10 günlük karantina süresi devam ediyor. Bu futbolcuların da 1-2 güne kader iyileşmesi ve sarı lacivertlilerin Süper Lig'de Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmaya tam kadro olarak çıkması bekleniyor.

GOLCÜLERE ÖZEL İLGİ

Sarı lacivertlilerin teknik patronu Emre Belözoğlu dün yapılan antrenman öncesinde takıma yönelik bir motivasyon konuşması yaparken, özellikle golcüler Samatta, Thiam ve Cisse ile yakından ilgilenip onları kazanmak için çaba harcadığı gözlendi



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