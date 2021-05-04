Emre Belözoğlu neye sinirlenip maç bitmeden soyunma odasına gitti?

Fenerbahçe, zorlu geçmesi beklenen Erzurumspor maçına fırtına gibi başlayarak 14 dakikada 3-0 öne geçmişti. Beşiktaş'ın Hatayspor'u 7-0 yendiği haftada rakibine benzer bir performansla cevap vereceği zannedilen Fenerbahçe, erken gelen gollerin ardından duruldu.



3-0'dan sonra frene basan Fenerbahçe, bulduğu net pozisyonlardan da faydalanamadı. İkinci yarıda durum 3-1'e gelince Belözoğlu oyuncu değişiklikleri yaptı. Ancak Erzurumspor 2. gole yaklaşınca çok rahat geçen maç sıkıntıya girer gibi oldu.



Bu anda Samatta ve Osayi arka arkaya çok net fırsatlar kaçırınca Emre Belözoğlu küplere bindi. Çok farklı kazanılacak maçın bu duruma gelmesine kızan genç hoca, maç bitmeden soyunma odasına gitti. 87. dakikada içeri giren Belözoğlu, takımın kaçırdığı gollere sinirlendi.







