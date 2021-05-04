Emre Belözoğlu neye sinirlenip maç bitmeden soyunma odasına gitti?

Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu, Erzurumspor maçının son dakikalarında sinirli şekilde soyunma odasının yolunu tutmuştu. Maç bitmeden tünele yönelen Belözoğlu'nun Samatta ve Osayi'nin kaçırdığı net pozisyonlara çok kızdığı öğrenildi.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu neye sinirlenip maç bitmeden soyunma odasına gitti?
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04 Mayıs 2021 13:37
Fenerbahçe, zorlu geçmesi beklenen Erzurumspor maçına fırtına gibi başlayarak 14 dakikada 3-0 öne geçmişti. Beşiktaş'ın Hatayspor'u 7-0 yendiği haftada rakibine benzer bir performansla cevap vereceği zannedilen Fenerbahçe, erken gelen gollerin ardından duruldu.

3-0'dan sonra frene basan Fenerbahçe, bulduğu net pozisyonlardan da faydalanamadı. İkinci yarıda durum 3-1'e gelince Belözoğlu oyuncu değişiklikleri yaptı. Ancak Erzurumspor 2. gole yaklaşınca çok rahat geçen maç sıkıntıya girer gibi oldu.

Bu anda Samatta ve Osayi arka arkaya çok net fırsatlar kaçırınca Emre Belözoğlu küplere bindi. Çok farklı kazanılacak maçın bu duruma gelmesine kızan genç hoca, maç bitmeden soyunma odasına gitti. 87. dakikada içeri giren Belözoğlu, takımın kaçırdığı gollere sinirlendi.

 

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