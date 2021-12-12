Başakşehir teknik direktör Emre Belözoğlu ile çıkışını sürdürüyor.
Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun 8 maçtır bileği bükülmezken, kasasını da doldurmayı sürdürüyor.
Bu süreçte 22 puan kazanan Belözoğlu'nun takımı, 20 milyon 750 bin TL'yi cebine koymayı başardı.
Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun 8 maçtır bileği bükülmezken, kasasını da doldurmayı sürdürüyor.
Bu süreçte 22 puan kazanan Belözoğlu'nun takımı, 20 milyon 750 bin TL'yi cebine koymayı başardı.