Emre Belözoğlu: "Bizim sayemizde Avrupa'ya gidecekler"

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçı öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu: 'Bizim sayemizde Avrupa'ya gidecekler'
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06 Haziran 2023 19:58
Süper Lig'in son haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Potansiyellerini yansıtamadıkları bir sezon olduğunu söyleyen Belözoğlu, "Bizim için ligde sezona çok iyi başladığımız sonrasında istemediğimiz puan kayıpları ve potansiyelimizin altında kaldığımız bir sezon oldu. Ülkemizin yaşadığı felaketin spora da etkileri oldu ve biz de o süreçte 3 maç kaybettik." dedi.

"BİZİM SAYEMİZDE GİDECEKLER"

Avrupa kupalarına da değinen genç teknik adam, "Avrupa kupası oynayan takımlar dışında biz ve Fenerbahçe dışında hedefi yakalayan takım olmadı. Bizim, Fenerbahçe'nin ve Sivasspor'un topladığı puanlar sayesinde gelecek sezonun 5.'si de Avrupa'ya gidecek." sözlerini sarf etti.

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