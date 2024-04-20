Emre Belözoğlu: 'Beşiktaş'ın işi kolay değil'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'nde katıldığı oturumda öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Oyun olarak istediklerini yaptıklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını vurgulayan 43 yaşındaki teknik adam, "Bu kulüplerle mücadele etmek kolay değil. Tur ortada. Beşiktaş'ın işi kolay değil. Kupa beyi Ankaragücü'nü temsil ediyoruz. Finale çıkmak ve kupayı kazanmak istiyoruz. İnşallah bunu camiamıza yaşatabiliriz. İyi işler yaptık. MKE Ankaragücü'nü Avrupa'ya götürecek bilgi ve becerimizin olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"KAZANIRSAK BİR İLKİ YAŞATIRIZ
MKE Ankaragücü'nde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Belözoğlu, "Skorlar bizim oyunumuzu destekler nitelikte gitmiyor ama daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. MKE Ankaragücü'nü Avrupa'ya taşıyabilecek bir mantalite oluşturmaya başladım. Kupayı kazanırsak MKE Ankaragücü'ne bir ilki yaşatırız. İki sene daha mukavelem var. Ankara'yı da çok sevdim. İyi dostluklarım var. Çok memnunum. İnşallah sonu da iyi olur." şeklinde konuştu.
43 yaşındaki teknik adam, Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile yapacakları maçlar hakkında görüşlerini paylaştı."BEŞİKTAŞ'IN İŞİ KOLAY DEĞİL"
Oyun olarak istediklerini yaptıklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını vurgulayan 43 yaşındaki teknik adam, "Bu kulüplerle mücadele etmek kolay değil. Tur ortada. Beşiktaş'ın işi kolay değil. Kupa beyi Ankaragücü'nü temsil ediyoruz. Finale çıkmak ve kupayı kazanmak istiyoruz. İnşallah bunu camiamıza yaşatabiliriz. İyi işler yaptık. MKE Ankaragücü'nü Avrupa'ya götürecek bilgi ve becerimizin olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"KAZANIRSAK BİR İLKİ YAŞATIRIZ
MKE Ankaragücü'nde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Belözoğlu, "Skorlar bizim oyunumuzu destekler nitelikte gitmiyor ama daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. MKE Ankaragücü'nü Avrupa'ya taşıyabilecek bir mantalite oluşturmaya başladım. Kupayı kazanırsak MKE Ankaragücü'ne bir ilki yaşatırız. İki sene daha mukavelem var. Ankara'yı da çok sevdim. İyi dostluklarım var. Çok memnunum. İnşallah sonu da iyi olur." şeklinde konuştu.
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