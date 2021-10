Emre Belözoğlu, Başakşehir'e 2023 yılına kadar imza attı

Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın ardından göreve gelen Emre Belözoğlu için basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında başkan Göksel Gümüşdağ da yer aldı.

Basın toplantısında Aykut Kocaman'a teşekkür eden başkan Göksel Gümüşdağ "8 ay görev yapmış, çok kıymetli değerli hocamız sayın Aykut Kocaman'a teşekkür ediyorum. Kendisiyle uzun yıllardır tanışırdık. İnsanlar birlikte çalışınca daha iyi tanıyorlar. Ben iyi ki çalışmışım diyorum. Kendisi tanımaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bundan sonraki futbol kariyerinde ve yaşamında Aykut Kocaman'a başarılar diliyorum." dedi.Göksel Gümüşdağ, Emre Belözoğlu ile ilgili olarak "Emre Belözoğlu kardeşimiz... Yolda gelirken aklımda şöyle bir hatıralar canlandı. 6 yıl önce bizden kendisine bir teklif gitmişti. O da 'Seve seve' demişti. O gün manşetler 'Emre Belözoğlu futbolu bırakmalı, artık yeter' diyordu. Ben 'Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük futbolcususun. İkinci kez A Milli Takım'a çağrılır, 100 A Milli yaparsın' demiştim. Kendisi de çok inandı, gayret etti. Kariyerini burada 4 yıl kulübü geliştirerek, her zaman büyük değer kattı. Arkasından da Fenerbahçe camiasına gidip futbol hayatını çok onurlu ve şerefli biçimde sonlandırdı. Allah bize böyle güzel bir gün nasip etti. Kendisi benim kardeşimdir. Kendisi teknik direktör olarak takımın başına geçti. Kendi evinde, ailesinin içinde. Çok büyük başarılar elde edecektir. 2023'e kadar sözleşme imzaladık minimum. Hayırlı uğurlu olsun." açıklamasını yaptı.Basın toplantısında konuşan Emre Belözoğlu "Benim için Medipol Başakşehir'in ailesinin farklı bir yeri var. Kariyerimin herkes tarafından sonlandığını düşündüğü dönemde, 35 yaşımda buraya geldiğimde bırakmayı da düşünüyordum. 4 sene sonra Fenerbahçe'ye transfer oldum. 40 yaşımda A Milli Takım kaptanı olmamda yegane sebep burada gösterilen sevgiydi. Burada olmak mutluluk, gurur verici. Hayatımda hiç unutmayacağım anlardan birini yaşıyorum. Futbolun içinde kalma isteğimi biliyorsunuz. En büyük hayalim, Türkiye'nin en büyük teknik adamlarından biri olmak." dedi."Şampiyonluk vizyonu olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Emre Belözoğlu "Hayatta başarılar da, başarısızlıklar da bazen iradeniz, çalışmanızı şekillendirir ama hepsi nasiptir. Kulübün gelişiminde birçok isim gibi benim de katkım var. Başakşehir, Okan Hoca ile şampiyon oldu. Çıtayı çok yükseğe çekti. Abdullah Avcı Hoca takımı inşa etti. Aykut Kocaman gibi benim için çok değerli bir insandan görevi devralıyorum. Sorumluluğum çok büyük. İnsanların kafasında diğer takımlar gibi ilk 10, ilk 6 gibi hedefler olabilir ama Başakşehir ailesi ligin ilk 3'üne hedef koyar her zaman. Hedefimiz en üstlere oynamak. Okan Hoca'ya nasip olanı hedefliyorum. Ben burada kulübün genlerine hakim olan birisi olarak, burada başarı istenir, arzulanır, beklenir. Camianın benden isteğini biliyorum. Elimden geldiğince mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı."Pro lisans durumu ne olacak?" sorusunu cevaplayan Emre Belözoğlu "Türkiye'de pro lisans konusu çok fazla konuşuluyor. Ben hoca olmaya karar verdikten sonra çok konuşulmaya başlandı. Herhalde bir yere temas ettik. Aslında Türkiye Futbol Federasyonu, bu hakkı tanımıyor ama Avrupa'da oynarken alınabiliyor. Türkiye'de futbolu geç bırakmak dezavantaj oluyor. TFF'nin pro lisans için belirlediği bir süre var. O süre tamamlanınca kursa gideceğim. Kursa girince pro lisanslı görünüyorsunuz. O kısa süre sonra ortadan kalkacak. Futbolculuktan daha zor bir mesleğe geçtim. Tecrübe etmem gereken gerçekleri var. Pro lisansım yok ama Türkiye Ligi'nde pro lisansı olmayan teknik adamlar da var. Biz de bu yoldan bir başlangıç yaptık. Sonu iyi olsun. Lisansları bir şekilde alacağız. Başakşehir'e yakışır bir oyun oynatırız inşallah. Benim gözümde önemli olan o." açıklamasını yaptı.Oynatmak istediği futbolla ilgili konuşan Emre Belözoğlu "Futbola bakışımı sorarsanız; hedefleriyle Başakşehir'in örtüşüyor. Her maçı kazanmak için oynayacağım, bunu takıma aktaracağım. Teknik adamlık kariyerim yeni başlıyor. Fena bir futbolculuğum, kariyerim yoktu ama bitti. Artık teknik adamlığı tecrübe etmek istiyorum. Futbolu ya da matematiği çok iyi bilebilirsiniz ama anlatmak başka bir yetenek. Bunu takıma aktarmak başka bir yetenek. Ben bunda başarılı olabileceğime inanıyorum. Mevcut kadromuz güçlü. Aykut Hoca ile dün bir toplantı yaptım. O da kadronun gücüne inanıyor. Çok daha büyük hedeflere oynayabilecek bir takımımız var. Pozitif bir futbol oynatmak istiyorum." dedi.Aldığı teklifler hakkında açıklama yapan Emre Belözoğlu "Teklifler oldu. Son güne kadar çok ciddi teklifler oldu. Benim adıma, öncelikle sayın başkanın varlığı, ağabey-kardeş ilişkimiz her şeyin çok ötesinde. Onun bir sözüne bakıyordu bu. Bu ailenin içinde olmak etkenlerden bir tanesiydi. Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. İnşallah her şey hayırlı olur." ifadelerini kullandı.Göksel Gümüşdağ son olarak "Hocamızın iyi bir kadrosu var. 1-2 güne teknik heyet de açıklanır. İnşallah Emre Hoca ile şampiyonluk yaşarız. Şampiyon olmamızda da çok büyük desteği var aslında. Bu kulübün gelişimi, 8. sezondayız. 1 yılda şampiyonluk gelmiyor. 4 yılıyla şampiyonlukta çok büyük emeği olmuştur." sözleriyle noktaladı.