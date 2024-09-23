Emmanuel Petit: ''Ronaldo büyük bir egoya sahip''

Emmanuel Petit, Cristiano Ronaldo'yu futbol tarihinin en büyük rol modellerinden biri olarak nitelendirdi ve onun zirvede kalma hırsına hayran olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Emmanuel Petit: ''Ronaldo büyük bir egoya sahip''
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23 Eylül 2024 18:44
Fransız futbol efsanesi Emmanuel Petit, Cristiano Ronaldo'nun futbol üzerindeki etkisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ronaldo'nun kariyerine dair övgülerde bulunan Petit, Portekizli yıldızın futbol tarihinin en büyük rol modellerinden biri olduğunu söyledi.

Ronaldo'nun futbolun en büyük rol modeli olduğunu söyleyen Emmanuel Petit, şöyle konuştu: "Ronaldo, nereden başladığına ve 39 yaşına kadar nerelere geldiğine baktığınızda futbolun en büyük rol modeli olarak kabul edilebilir. Sporting'den çıkıp adım adım bir yıldız haline geldi ve en üst seviyede bu kadar uzun süre kalma hırsını hep korudu. Tüm rekorları kırma amacına ulaştı.''

Cristiano Ronaldo'nun büyük bir egoya sahip olduğunu belirten Petit, "Bu ego, her gün elinden gelenin en iyisini yapmaya iten bir güç oldu. 15 yıl boyunca çıtayı belirledi ve ona büyük bir saygı duyuyorum. Sadece zirveye çıkmak değil, orada kalmak isteyen sporculara hayranım. Fiziksel ve zihinsel hazırlık konusunda Ronaldo'nun ortaya koyduğu örnek gerçekten takdire şayan." diye ekledi.

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