calendar 07 Ekim 2025 12:15
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Emlak Konut, FIBA Kadınlar Eurocup'ta Saarlouis Royals'a konuk
Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk hafta maçında 8 Ekim Çarşamba günü Almanya'nın Saarlouis Royals takımına konuk olacak.

Stadtgartenhalle'de oynanacak müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.

Emlak Konut, normal sezonda ayrıca Kızılyıldız (Sırbistan) ve TTT Riga (Letonya) ile mücadele edecek.

