Emlak Konut, Dörtlü Final'e yükseldi

Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Emlak Konut, evinde konuk ettiği BOTAŞ'ı 86-64 mağlup ederek dörtlü finale yükseldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SALON: Başakşehir Spor Kompleksi
HAKEMLER: Ali Şakacı, Fatih Güler, Münevver Özemre
EMLAK KONUT: Parks 15, Thomas 17, Sehernaz Çidal 2, Gueye 12, Macaulay 27, İnci Güçlü 2, Berfin Sertoğlu 7, Gamze Takmaz 2, Ceren Akpınar 2, Nur Nihan Dabakoğlu
BOTAŞ: Dantas 25, Cave 8, Işık Su Güven 5, Gülşah Duman Bıçakçı 8, Allen 10, Büşra Akbaş 5, Jump 3, Rana Uçar, Melike Yalçınkaya, Buket Ünal, Melis Dilara Lafatan
1'İNCİ PERİYOT: 21-23
DEVRE: 40-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-53
SALON: Başakşehir Spor Kompleksi
HAKEMLER: Ali Şakacı, Fatih Güler, Münevver Özemre
EMLAK KONUT: Parks 15, Thomas 17, Sehernaz Çidal 2, Gueye 12, Macaulay 27, İnci Güçlü 2, Berfin Sertoğlu 7, Gamze Takmaz 2, Ceren Akpınar 2, Nur Nihan Dabakoğlu
BOTAŞ: Dantas 25, Cave 8, Işık Su Güven 5, Gülşah Duman Bıçakçı 8, Allen 10, Büşra Akbaş 5, Jump 3, Rana Uçar, Melike Yalçınkaya, Buket Ünal, Melis Dilara Lafatan
1'İNCİ PERİYOT: 21-23
DEVRE: 40-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-53