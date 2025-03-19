Emlak Konut, Dörtlü Final'e yükseldi

Emlak Konut, BOTAŞ'ı 86-64 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükseldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Emlak Konut, Dörtlü Final'e yükseldi
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19 Mart 2025 18:36
Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Emlak Konut, evinde konuk ettiği BOTAŞ'ı 86-64 mağlup ederek dörtlü finale yükseldi.

SALON: Başakşehir Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ali Şakacı, Fatih Güler, Münevver Özemre

EMLAK KONUT: Parks 15, Thomas 17, Sehernaz Çidal 2, Gueye 12, Macaulay 27, İnci Güçlü 2, Berfin Sertoğlu 7, Gamze Takmaz 2, Ceren Akpınar 2, Nur Nihan Dabakoğlu

BOTAŞ: Dantas 25, Cave 8, Işık Su Güven 5, Gülşah Duman Bıçakçı 8, Allen 10, Büşra Akbaş 5, Jump 3, Rana Uçar, Melike Yalçınkaya, Buket Ünal, Melis Dilara Lafatan

1'İNCİ PERİYOT: 21-23

DEVRE: 40-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-53

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