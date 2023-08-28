Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Emirhan İlkhan'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor.



A Spor'un ekibine İstanbul ekibi, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun kiralık transferi için Torino ile anlaşma sağladı.



Başakşehir'in genç oyuncunun transferini kısa süre içerisinde tamamlaması bekleniyor.



Emirhan İlkhan, geçen yıl 4.9 milyon euro bedelle Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olmuştu.



Genç oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak Sampdoria'da geçirdi.



