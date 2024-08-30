Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli badmintoncu Emine Seçkin, kadınlar WH2 sınıfında A Grubu'ndaki ilk maçında Japonya'dan Yuma Yamazaki'ye 2-0 kaybetti.
Porte de La Chapelle Arena'da yapılan badminton müsabakalarında Emine, ilk maçında Japon sporcuyla karşı karşıya geldi.
Rakibine 21-15 ve 21-14'lük setlerle 2-0 mağlup olan milli sporcu, ikinci maçında cumartesi günü TSİ 12.50'de Çin'den Yu Tong Liu'yla mücadele edecek.
Porte de La Chapelle Arena'da yapılan badminton müsabakalarında Emine, ilk maçında Japon sporcuyla karşı karşıya geldi.
Rakibine 21-15 ve 21-14'lük setlerle 2-0 mağlup olan milli sporcu, ikinci maçında cumartesi günü TSİ 12.50'de Çin'den Yu Tong Liu'yla mücadele edecek.
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