Emin Bayram: 'İyi oynayıp kazanmak önemliydi'

Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram, Toulouse'u 2-1 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Emin Bayram, "Bizim için verimli bir kamp dönemi geçti. Son hazırlık maçını kazanmak önemliydi. İyi oyunla kazandık. Şimdi kupa maçına odaklanacağız ve ardından lige bakacağız." ifadelerini kullandı.



"Her oyuncu gibi oynadıkça ben de ritmimi buluyorum." diyen genç futbolcu, "Geçen sezon kiralık dönemimde oynadım ve kendimi geliştirdim. Kampta ve maçlarda da elimden geleni yaptığımı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.



Emin, "Biz oyun kuran bir takımız. Antrenmanda ayrıca bir çalışma yapmıyoruz ama pas özelliğim olduğu için ben de oyun kurulumuna katkı sağlıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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