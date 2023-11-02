Galatasaray ara transfer döneminde kadrosunu bir orta saha takviyesiyle güçlendirmeye kararlı.
HEDEFTE BREIVIK VAR
Teknik ekip ve yönetim arasında yapılan son zirvenin ardından harekete geçen sarı-kırmızılılar, rotayı Norveç'e çevirmiş durumda. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı Molde maçlarının yıldızı olan Emil Breivik'i gözüne kestiren yönetimin, oyuncuyla tekrar temas kurduğu öğrenildi. Breivik'ten de Galatasaray'a yeşil ışık geldi.
GALATASARAY - EMIL BREIVIK HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ
HEDEFTE BREIVIK VAR
Teknik ekip ve yönetim arasında yapılan son zirvenin ardından harekete geçen sarı-kırmızılılar, rotayı Norveç'e çevirmiş durumda. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı Molde maçlarının yıldızı olan Emil Breivik'i gözüne kestiren yönetimin, oyuncuyla tekrar temas kurduğu öğrenildi. Breivik'ten de Galatasaray'a yeşil ışık geldi.
GALATASARAY - EMIL BREIVIK HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ