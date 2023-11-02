Emil Breivik'ten Galatasaray'a yeşil ışık!

Galatasaray'ın gündemine gelen Emil Breivik'ten sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Emil Breivik'ten Galatasaray'a yeşil ışık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2023 09:38
Galatasaray ara transfer döneminde kadrosunu bir orta saha takviyesiyle güçlendirmeye kararlı.

HEDEFTE BREIVIK VAR

Teknik ekip ve yönetim arasında yapılan son zirvenin ardından harekete geçen sarı-kırmızılılar, rotayı Norveç'e çevirmiş durumda. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı Molde maçlarının yıldızı olan Emil Breivik'i gözüne kestiren yönetimin, oyuncuyla tekrar temas kurduğu öğrenildi. Breivik'ten de Galatasaray'a yeşil ışık geldi.

GALATASARAY - EMIL BREIVIK HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery