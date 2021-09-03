Emerson: 'Barcelona beni kibar sözlerle kovdu'

Barcelona'dan Tottenham'a transfer olan 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Emerson Royal, hayalinin Katalan kulübünde oynamak olduğunu belirterek "kapı önüne koyulduğunu" belirtti.



Barcelona'nın ekonomik olarak iyi durumda olmadığını kaydeden Sambacı, "Yönetimle görüştüm, finansal durum iyi olmadığı için beni göndermek istediklerini söylediler. Ben hayalimin burada oynamak olduğunu, kalmak istediğimi belirttim. Ancak beni kibar sözlerle kovdular. Sözleşmem vardı, istesem ayrılmazdım ancak mutlu olmak için ayrıldım" dedi.



"BANA OLAN YAKLAŞIM YARALADI"



Kullanılmış gibi hissedip hissetmediği sorulan Emerson, "Bana olan yaklaşım beni yaraladı, farklı davranabilirlerdi. Bu durumla daha iyi başa çıkmalılardı" ifadelerini kullandı.



Barcelona, Emerson karşılığında Tottenham'dan 25 milyon euro bonservis geliri elde etti.



