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Emenike'den Fenerbahçe'ye; "Beyler uyanın"

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ve ligin dibinine demir atan Fenerbahçe'ye bir tepki de eski futbolcusu Emenike'den geldi.

Kaynak: Sporx.com
Emenike'den Fenerbahçe'ye; 'Beyler uyanın'
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21 Ekim 2018 13:15
Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ve ligin dibinine demir atan Fenerbahçe'ye bir tepki de eski futbolcusu Emenike'den geldi.

Fenerbahçe forması giyen futbolculara uyarılarda bulunan Emenike, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Beyler uyanın ve bu kulüp için savaşın. Burası Fenerbahçe şaka değil. Her gün savaşmaya ve maçları kazanmaya hazır olmalısınız" dedi.



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