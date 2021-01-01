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Embiid: "Warriors benim için Steph ve Klay'i teklif etse, 76ers kabul etmez miydi?"

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, Golden State Warriors yıldızları Stephen Curry ve Klay Thompson hakkındaki takas söylentileri hakkında dürüstçe bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, Golden State Warriors yıldızları Stephen Curry ve Klay Thompson hakkındaki takas söylentileri hakkında dürüstçe bir açıklama yaptı.

Takımın medya günündeki basın toplantısında Embiid, herkesin takas söylentilerini profesyonelce ele alması gerektiğini söyleyerek, Curry ve Klay'in dahil edildiği bir anlaşmada, Sixers'ın muhtemelen kendisini bile takas etmeyi kabul edeceğini sözlerine ekledi:

"Golden State gelip benim için Steph ve Klay'i teklif etse, Sixers buna evet demez miydi? Ben onların yerinde olsam muhtemelen evet derdim."

Embiid, yakın zamanda 76ers ile dört yıllığı 196 milyon dolarlık bir supermax kontratı imzaladığı için, yakın gelecekte takas edilmesi durumu oldukça şüpheli.


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