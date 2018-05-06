Embiid: "Suçumuz genç olmak değil, daha iyi olmalıyız"

Philadelphia 76ers pivotu Joel Embiid, Boston Celtics'e karşı kaybettikleri playoff yarı finalleri serisi 3. maçından sonra, kritik dakikalarda hatalar yaptıklarını söyledi.
Embiid, yaptığı açıklamada "Bu şekilde kaybetmemiz berbat. Maç boyunca kontrolün bizde olduğunu düşünmüştüm. Sonlarda birkaç hatamız oldu. Gençleri suçlamayı sevmem. Hepimiz hata yaparız. Ne kadar tecrübeli olduğumuz veya burada daha önce bulunmamamız durumu da farketmez. Celtics ekibini, işin kritik olduğu anda gerekeni yaptıkları için takdir etmek gerek. Biz ise bunu yapamadık. Bunu gençliğe veya tecrübesizliğe bağlamaktan nefret edyorum. Yalnızca daha iyi olmamız gerekiyor."
ifadelerini kullandı.
Sixers ekibi, uzatmaya giden maçı 101-98 kaybedip seride 0-3 geriye düşmüştü ve Embiid ise karşılaşmayı 22 sayı, 19 ribaund ve 2 asistle tamamlamıştı.