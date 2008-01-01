Embiid: "Philly'de işler başka olurdu..."

Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, Doğu'da oynanan playoff ilk turunun 2. maçında Boston Celtics'e yenilmesinin ardından muhabirlerle konuştu.



Embiid maçı 34 sayı ve 10 ribaundla bitirmesine karşın, Sixers'ın 128-101'lik mağlubiyetine engel olamadı.



"Philly'ye geri dönseydik farklı bir hikaye olurdu, çünkü taraftarlarımızın önünde asla kaybetmiyor gibiyiz. Onlardan daha fiziksel olmalıyız. Topu dolaştırmaya devam etmeliyiz. Sanırım daha fazlasını yapmalıyım. "



Philadelphia, dün geceki maçında Tatum ve diğer Celtics oyuncularının Sixers'ın savunmasını kolayca aşmasıyla beraber, kötü bir şut yüzdesiyle de oynamıştı.



Serinin üçüncü maçı, Cuma günü oynanacak.



