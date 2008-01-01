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Embiid: "Philly'de işler başka olurdu..."

Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, Doğu'da oynanan playoff ilk turunun 2. maçında Boston Celtics'e yenilmesinin ardından muhabirlerle konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, Doğu'da oynanan playoff ilk turunun 2. maçında Boston Celtics'e yenilmesinin ardından muhabirlerle konuştu.

Embiid maçı 34 sayı ve 10 ribaundla bitirmesine karşın, Sixers'ın 128-101'lik mağlubiyetine engel olamadı.

"Philly'ye geri dönseydik farklı bir hikaye olurdu, çünkü taraftarlarımızın önünde asla kaybetmiyor gibiyiz. Onlardan daha fiziksel olmalıyız. Topu dolaştırmaya devam etmeliyiz. Sanırım daha fazlasını yapmalıyım. "

Philadelphia, dün geceki maçında Tatum ve diğer Celtics oyuncularının Sixers'ın savunmasını kolayca aşmasıyla beraber, kötü bir şut yüzdesiyle de oynamıştı.

Serinin üçüncü maçı, Cuma günü oynanacak.


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