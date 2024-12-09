Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, yedi maçlık yokluğundan dönüşünün ardından, diz sorunlarının "moral bozucu" olduğunu söyledi.



Embiid, geçriğimiz gece Philadelphia'nın Chicago Bulls'a karşı 108-100 galip geldiği maçta 31 sayı ve 12 ribaundla oynadıktan sonra, sol dizini oynayabileceği bir seviyeye getirmeye çalışmanın zihinsel olarak kendisi için zor bir süreç olduğunu itiraf etti:



"Moral bozucuydu. Bu işi çözmeye uğraşıyordum. Hiçbir sakatlık yoktu. Sadece şişlik vardı ve bunu çözmemiz gerekiyordu. Hepsi bu. Bunu son birkaç aydır söylüyorum. Son derece moral bozucu bir şey. Asla çözemiyoruz ve son derece can sıkıcı oldu. Çübkü her maçta oynamayı çok isterdim."



Embiid, dizinden ve lig cezasından dolayı sezonun ilk dokuz maçını kaçırmış, dört maç oynamaya geri dönmüş ve ardından dizindeki şişlik ve kişisel sebeplerden dolayı son iki buçuk haftayı kaçırmıştı.



76ers pivotu, oynadığı beş maçta ise ortalama 22.0 sayı, 8.4 ribaund ve 3.6 asist kaydetti.



