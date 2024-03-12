Elneny'den Emirates Stadyumu'nda anlamlı hareket!

Mısırlı müslüman futbolcu Mohamed Elneny'den Ramazan ayına girilmesiyle birlikte anlamlı bir hareket geldi.



Beşiktaşlı eski oyuncu Elneny, Emirates Stadyumu'ndaki ibadet odasının açılışını yaptı.



Yıldız isim konuyla ilgili konuşarak, "Düşünmek ve dua etmek için böyle bir alana sahip olmak oyuncuların hayatlarını değiştirecek." ifadelerini kullandı.





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