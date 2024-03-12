Elneny'den Emirates Stadyumu'nda anlamlı hareket!

Müslüman futbolcu Mohamed Elneny, Emirates Stadyumu'ndaki ibadet odasının açılışını yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Elneny'den Emirates Stadyumu'nda anlamlı hareket!
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12 Mart 2024 18:16
Mısırlı müslüman futbolcu Mohamed Elneny'den Ramazan ayına girilmesiyle birlikte anlamlı bir hareket geldi.

Beşiktaşlı eski oyuncu Elneny, Emirates Stadyumu'ndaki ibadet odasının açılışını yaptı.

Yıldız isim konuyla ilgili konuşarak, "Düşünmek ve dua etmek için böyle bir alana sahip olmak oyuncuların hayatlarını değiştirecek." ifadelerini kullandı. 

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