Eljif Elmas asist yaptı; Napoli, zorlanmadan kazandı!

İtalya Ligi Serie A'da 28. hafta karşılaşmasında Napoli, SPAL'ı konuk etti.



San Paolo Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Dries Mertens, 36. dakikada Eljif Elmas'ın asistinde Jose Callejon ve 78. dakikada Amin Younes kaydetti. SPAL'ın tek sayısını ise 29. dakikada Andrea Petagna attı.



Napoli'nin 45+3. dakikada Lorenzo Insigne ile bulduğu gol ise VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.



Ligde üst üste 5. maçını kazanan Napoli, puanını 45 yaptı ve 6. sıradaki yerini korudu. Son 5 maçta 4. mağlubiyetini alan SPAL ise 18 puanla son sırada yer aldı.



Napoli, gelecek hafta Atalanta deplasmanına konuk olacak. SPAL ise Milan'ı ağırlayacak.



